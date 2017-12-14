Путин в очередной раз обвиняет Киев в нежелание имплементации Минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз обвинил украинскую власть в якобы нежелании выполнять Минские соглашения по Донбассу. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает УНН.
“Что касается "минского формата" — эффективность, конечно, крайне низкая. И, на мой взгляд из-за неконструктивной позиции сегодняшней киевской власти — нет никакого желания (соглашения) реализовывать, нет никакого желания начать настоящий политический процесс, завершением которого может быть реализация договора об особом статусе Донбасса, который закреплен в соответствующем законе Украины, принятом Радой, но не введенного до сих пор под разными предлогами в силу”, — сказал Путин.
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Как сообщал УНН, 29 ноября Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась провести обмен для освобождения заложников до новогодних праздников.
Напомним, источники в минской контактной группе сообщили, что обмен пленными на Донбассе может состояться до 25 декабря.