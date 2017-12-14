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Путін в черговий раз звинувачує Київ в небажанні імплементації Мінських угод

Путін в черговий раз звинувачує Київ в небажанні імплементації Мінських угод

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз звинуватив українську владу в нібито небажанні виконувати Мінські угоди щодо Донбасу. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Москві, передає УНН.

"Що стосується "мінського формату" - ефективність, звичайно, вкрай низька. І, на мій погляд через неконструктивну позицію сьогоднішньої київської влади - немає ніякого бажання (угоди) реалізовувати, немає ніякого бажання почати справжній політичний процес, завершенням якого може бути реалізація договору про особливий статус Донбасу, який закріплений у відповідному законі України, прийнятому Радою, але не введеному до сих пір під різними приводами в силу", - сказав Путін.

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Як повідомляв УНН, 29 листопада Тристороння контактна група по Донбасу домовилася провести обмін для звільнення заручників до новорічних свят.

Нагадаємо, джерела в мінській контактній групі повідомили, що обмін полоненими на Донбасі може відбутися до 25 грудня.

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