Путин уже в рф после саммита с Трампом на Аляске

Глава кремля владимир путин посетил Чукотку на Дальнем Востоке россии, сообщили в кремле. Это произошло через несколько часов после саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, отмечает CNN, пишет УНН.

Детали

После визита в Соединенные Штаты путин вылетел на Чукотку на Дальнем Востоке рф, чтобы провести встречу с губернатором региона, о чем сообщил кремль в субботу.

Чукотка - ближайшая к Аляске часть материковой россии, отделенная лишь примерно 80 км через Берингово море.

