Путин уже в рф после саммита с Трампом на Аляске

Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 97775 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 121932 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 82050 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 77607 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 70041 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 117724 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 210424 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 86747 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 189949 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Популярные новости
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон15 августа, 23:40 • 22345 просмотра
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo16 августа, 01:12 • 29870 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16 августа, 01:33 • 70001 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"03:52 • 16894 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN06:49 • 16591 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 210424 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 183253 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 189949 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 204759 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 288594 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Си Цзиньпин
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 2328 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 12499 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 125597 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 205974 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 150056 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Холм
Доллар США

Путин уже в рф после саммита с Трампом на Аляске

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Глава кремля владимир путин посетил Чукотку на Дальнем Востоке рф после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Чукотка является ближайшей к Аляске частью материковой России.

Путин уже в рф после саммита с Трампом на Аляске

Глава кремля владимир путин посетил Чукотку на Дальнем Востоке россии, сообщили в кремле. Это произошло через несколько часов после саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, отмечает CNN, пишет УНН.

Детали

После визита в Соединенные Штаты путин вылетел на Чукотку на Дальнем Востоке рф, чтобы провести встречу с губернатором региона, о чем сообщил кремль в субботу.

Чукотка - ближайшая к Аляске часть материковой россии, отделенная лишь примерно 80 км через Берингово море.

"На Аляску и обратно за один день": Трамп вернулся после саммита с путиным16.08.25, 10:17 • 2198 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Владимир Путин
Аляска
Асен Васильев
Дональд Трамп
Соединённые Штаты