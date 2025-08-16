Путин уже в рф после саммита с Трампом на Аляске
Киев • УНН
Глава кремля владимир путин посетил Чукотку на Дальнем Востоке рф после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Чукотка является ближайшей к Аляске частью материковой России.
Глава кремля владимир путин посетил Чукотку на Дальнем Востоке россии, сообщили в кремле. Это произошло через несколько часов после саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, отмечает CNN, пишет УНН.
Детали
После визита в Соединенные Штаты путин вылетел на Чукотку на Дальнем Востоке рф, чтобы провести встречу с губернатором региона, о чем сообщил кремль в субботу.
Чукотка - ближайшая к Аляске часть материковой россии, отделенная лишь примерно 80 км через Берингово море.
"На Аляску и обратно за один день": Трамп вернулся после саммита с путиным16.08.25, 10:17 • 2198 просмотров