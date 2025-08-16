путін уже в рф після саміту з Трампом на Алясці

Глава кремля володимир путін відвідав Чукотку на Далекому Сході росії, повідомили у кремлі. Це сталося через кілька годин після саміту з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, зазначає CNN, пише УНН.

Деталі

Після візиту до Сполучених Штатів путін вилетів до Чукотки на Далекому Сході рф, щоб провести зустріч з губернатором регіону, про що повідомив кремль у суботу.

Чукотка - найближча до Аляски частина материкової росії, відокремлена лише приблизно 80 км через Берингове море.

