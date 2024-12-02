путин увеличивает оборонный бюджет рф: ISW проанализировал последствия для фронта

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что увеличение российских военных расходов не обязательно равно однозначному увеличению военных возможностей, но влияет на эффективность и устойчивость российских социальных программ, что может повлиять на способность кремля продолжать войну в Украине. Об этом говорится в отчете ISW, передает УНН.

Детали

Как напоминают аналитики, 1 декабря российский диктатор владимир путин подписал указ об утверждении федерального бюджета на 2025 год и проекта федерального бюджета на 2026-2027 годы.

В бюджете на 2025 год на национальную безопасность и оборону выделяется около 41% годовых расходов россии. ISW продолжает оценивать, что увеличение российских расходов на оборону, несмотря на опасность, не обязательно равно однозначному увеличению российских военных возможностей, особенно с учетом того, что значительные средства направляются на выплату льгот российским солдатам, ветеранам, и их семьи. Постоянное внимание россии к расходам на оборону, вероятно, также влияет на эффективность и устойчивость российских социальных программ, что может повлиять на способность кремля продолжать войну в Украине, учитывая растущее давление на российскую экономику и наблюдаемую тенденцию путина избегать риска своим стабильность режима - говорится в отчете.

Дополнение

росСМИ сообщали, что вчера, 1 декабря, путин подписал закон о бюджете россии на 2025 год с рекордными военными расходами по статье "Национальная оборона".

Доходы российского бюджета закладываются более чем на 40 трлн рублей. Около 32,5% бюджета рф было выделено на оборону, что составляет 13,5 трлн рублей (более 145 млрд долларов). Это больше по сравнению с 2024 годом, когда на оборону россия выделила 28,3%, бюджета.

Напомним

В сентябре сообщалось, что путин поручил правительству рф подготовить бюджет с приоритетом на оборонные расходы. Планируется увеличение военных расходов на 60% по сравнению с прошлым годом, что составит 30% всего бюджета.

В конце сентября правительство россии представило проект бюджета на 2025 год с расходами 41,5 трлн рублей. На войну планируется потратить 6,31% ВВП - более 13,5 трлн рублей, что на 30% больше чем в 2024 году.