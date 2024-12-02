путин увеличивает оборонный бюджет рф: ISW проанализировал последствия для фронта

ukenru
Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 117411 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 138850 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 154734 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 159003 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 148238 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 131765 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 116689 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 126375 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 132473 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 132142 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: было 158 боестолкновений, где оккупанты атаковали наиболее интенсивно

Генштаб: было 158 боестолкновений, где оккупанты атаковали наиболее интенсивно

 • 83039 просмотра
Пожар в столице: чрезвычайники спасли 11 человек, среди них ребенок

Пожар в столице: чрезвычайники спасли 11 человек, среди них ребенок

 • 72377 просмотра
В Тернополе прогремели взрывы

В Тернополе прогремели взрывы

 • 33985 просмотра
Ночная атака дронов на Тернополь: произошло возгорание в жилом доме

Ночная атака дронов на Тернополь: произошло возгорание в жилом доме

 • 56727 просмотра
В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие

В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие

 • 69635 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 145117 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 142387 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 155396 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 165887 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 185728 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 100585 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 95506 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 102023 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 103246 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 102378 просмотра
Актуальное
путин увеличивает оборонный бюджет рф: ISW проанализировал последствия для фронта

путин увеличивает оборонный бюджет рф: ISW проанализировал последствия для фронта

Киев  •  УНН

 • 5829 просмотра

Read in English

ISW: увеличение военных расходов рф до 41% бюджета в 2025 году не гарантирует усиления военных возможностей. Значительная часть средств пойдет на социальные выплаты, что может ослабить экономику страны.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что увеличение российских военных расходов не обязательно равно однозначному увеличению военных возможностей, но влияет на эффективность и устойчивость российских социальных программ, что может повлиять на способность кремля продолжать войну в Украине. Об этом говорится в отчете ISW, передает УНН.

Детали

Как напоминают аналитики, 1 декабря российский диктатор владимир путин подписал указ об утверждении федерального бюджета на 2025 год и проекта федерального бюджета на 2026-2027 годы.

В бюджете на 2025 год на национальную безопасность и оборону выделяется около 41% годовых расходов россии. ISW продолжает оценивать, что увеличение российских расходов на оборону, несмотря на опасность, не обязательно равно однозначному увеличению российских военных возможностей, особенно с учетом того, что значительные средства направляются на выплату льгот российским солдатам, ветеранам, и их семьи. Постоянное внимание россии к расходам на оборону, вероятно, также влияет на эффективность и устойчивость российских социальных программ, что может повлиять на способность кремля продолжать войну в Украине, учитывая растущее давление на российскую экономику и наблюдаемую тенденцию путина избегать риска своим стабильность режима

- говорится в отчете.

Дополнение

росСМИ сообщали, что вчера, 1 декабря, путин подписал закон о бюджете россии на 2025 год с рекордными военными расходами по статье "Национальная оборона".

Доходы российского бюджета закладываются более чем на 40 трлн рублей. Около 32,5% бюджета рф было выделено на оборону, что составляет 13,5 трлн рублей (более 145 млрд долларов). Это больше по сравнению с 2024 годом, когда на оборону россия выделила 28,3%, бюджета.

Напомним

В сентябре сообщалось, что путин поручил правительству рф подготовить бюджет с приоритетом на оборонные расходы. Планируется увеличение военных расходов на 60% по сравнению с прошлым годом, что составит 30% всего бюджета.

В конце сентября правительство россии представило проект бюджета на 2025 год с расходами 41,5 трлн рублей. На войну планируется потратить 6,31% ВВП - более 13,5 трлн рублей, что на 30% больше чем в 2024 году.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаНовости Мира
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
ukrainaУкраина