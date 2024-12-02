путин увеличивает оборонный бюджет рф: ISW проанализировал последствия для фронта
Киев • УНН
ISW: увеличение военных расходов рф до 41% бюджета в 2025 году не гарантирует усиления военных возможностей. Значительная часть средств пойдет на социальные выплаты, что может ослабить экономику страны.
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что увеличение российских военных расходов не обязательно равно однозначному увеличению военных возможностей, но влияет на эффективность и устойчивость российских социальных программ, что может повлиять на способность кремля продолжать войну в Украине. Об этом говорится в отчете ISW, передает УНН.
Детали
Как напоминают аналитики, 1 декабря российский диктатор владимир путин подписал указ об утверждении федерального бюджета на 2025 год и проекта федерального бюджета на 2026-2027 годы.
В бюджете на 2025 год на национальную безопасность и оборону выделяется около 41% годовых расходов россии. ISW продолжает оценивать, что увеличение российских расходов на оборону, несмотря на опасность, не обязательно равно однозначному увеличению российских военных возможностей, особенно с учетом того, что значительные средства направляются на выплату льгот российским солдатам, ветеранам, и их семьи. Постоянное внимание россии к расходам на оборону, вероятно, также влияет на эффективность и устойчивость российских социальных программ, что может повлиять на способность кремля продолжать войну в Украине, учитывая растущее давление на российскую экономику и наблюдаемую тенденцию путина избегать риска своим стабильность режима
Дополнение
росСМИ сообщали, что вчера, 1 декабря, путин подписал закон о бюджете россии на 2025 год с рекордными военными расходами по статье "Национальная оборона".
Доходы российского бюджета закладываются более чем на 40 трлн рублей. Около 32,5% бюджета рф было выделено на оборону, что составляет 13,5 трлн рублей (более 145 млрд долларов). Это больше по сравнению с 2024 годом, когда на оборону россия выделила 28,3%, бюджета.
Напомним
В сентябре сообщалось, что путин поручил правительству рф подготовить бюджет с приоритетом на оборонные расходы. Планируется увеличение военных расходов на 60% по сравнению с прошлым годом, что составит 30% всего бюджета.
В конце сентября правительство россии представило проект бюджета на 2025 год с расходами 41,5 трлн рублей. На войну планируется потратить 6,31% ВВП - более 13,5 трлн рублей, что на 30% больше чем в 2024 году.