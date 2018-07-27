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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34360 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 100390 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 122537 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 153033 просмотра

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Путин воздержался от комментариев относительно референдума на Донбассе

Путин воздержался от комментариев относительно референдума на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9766 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент РФ Владимир Путин воздержался от комментариев о возможности проведения референдума в Украине по вопросу Донбасса. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает УНН.

"Я пока воздержусь от комментариев, это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки", - сказал он, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам визита в ЮАР.

Напомним, вопрос референдума в Донбассе действительно обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на саммите в Хельсинки российский лидер предложил для урегулирования конфликта на востоке Украины провести там референдум.

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