Путин воздержался от комментариев относительно референдума на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент РФ Владимир Путин воздержался от комментариев о возможности проведения референдума в Украине по вопросу Донбасса. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает УНН.
"Я пока воздержусь от комментариев, это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки", - сказал он, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам визита в ЮАР.
Напомним, вопрос референдума в Донбассе действительно обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на саммите в Хельсинки российский лидер предложил для урегулирования конфликта на востоке Украины провести там референдум.