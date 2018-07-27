Путін утримався від коментарів щодо референдуму на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент РФ Володимир Путін утримався від коментарів щодо можливості проведення референдуму в Україні з питання Донбасу. Про це з посиланням на ТАСС повідомляє УНН.
“Я поки утримаюся від коментарів, це дуже тонка, чутлива сфера, яка потребує додаткового вивчення та опрацювання”, — сказав він, відповідаючи на питання на прес-конференції за підсумками візиту в ПАР.
Нагадаємо, питання референдуму на Донбасі справді обговорювалося на зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Гельсінкі.
Раніше агентство Bloomberg повідомило, що на саміті в Гельсінкі російський лідер запропонував для врегулювання конфлікту на сході України провести там референдум.