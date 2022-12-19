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путин трижды откладывал сроки начала вторжения в Украину - ГУР

Киев • УНН

 • 357889 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. российский президент владимир птин трижды откладывал сроки начала вторжения в Украину. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины, пишет УНН.

Цитата

“президент россии владимир путин долго совещался с главой генерального штаба вс рф валерием герасимовым и министром обороны страны-агрессора сергеем шойгу перед вторжением и трижды переносил наступление. По нашей информации, наступление последний раз переносили в середине февраля. фсб подтолкнула герасимова к вторжению. Россияне были уверены, что провели достаточную подготовку, ибо вложили в это огромные ресурсы”, – рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью изданию Bild.

Детали

При этом генштаб рф серьезно просчитался в оценке ситуации, поскольку российские воинские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток. Кроме того, украинская разведка получала много информации от местных жителей, точно сообщавших “сколько оккупантов находятся в каждом населенном пункте и в каком именно они строении”, указали в ГУР МО.

Дополнение

В разведке рассказали о партизанах в первые дни полномасштабной войны.

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