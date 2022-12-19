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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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путін тричі відкладав терміни початку вторгнення до України - ГУР

путін тричі відкладав терміни початку вторгнення до України - ГУР

Київ • УНН

 • 357890 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. російський президент володимир путін тричі відкладав терміни початку вторгнення до України. Про це повідомили у ГУР Міноборони України, пише УНН.

Цитата

“президент росії володимир путін довго радився з очільником генерального штабу зс рф валерієм герасимовим та міністром оборони країни-агресорки сергієм шойгу перед вторгненням та тричі переносив наступ. За нашою інформацією, наступ востаннє переносили в середині лютого. фсб підштовхнула герасимова до вторгнення. Росіяни були впевнені, що провели достатню підготовку, бо вклали в це величезні ресурси”, – розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню Bild.

Деталі

При цьому генштаб рф серйозно прорахувався в оцінці ситуації, оскільки російські військові частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби. Крім того, українська розвідка отримувала багато інформації від місцевих жителів, які точно повідомляли “скільки окупантів перебувають у кожному населеному пункті та в якій саме вони будівлі”, вказали у ГУР МО.

Доповнення

У розвідці розповіли про партизанів у перші дні повномасштабної війни.

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