путин создал для медведева новую должность: что известно

Детали

Как сообщают СМИ, должность первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии была создана сегодня и именно под дмитрия медведева.

Согласно указу президента рф первый заместитель председателя комиссии может проводить ее заседание вместо председателя, а также создавать рабочие группы.

В состав комиссии вошел также председатель мнс рф александр куренков.

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