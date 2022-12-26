путін створив для медведєва нову посаду: що відомо

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Як повдіомляють ЗМІ, посаду першого заступника голови військово-промислової комісії було створено сьогодні і саме під дмитра медведєва.

Згідно з указом президента рф перший заступник голови комісії може проводити її засідання замість голови, а також створювати робочі групи.

До складу комісії увійшов також голова мнс рф олександр куренков.

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