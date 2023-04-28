путин стал персоной нон грата: Молдова составила "черный список" невъездных россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Власти Республики Молдова составили список граждан рф, которым запрещен въезд в страну. Имена россиян не раскрываются, но премьер-министр страны Дорин Речан рассказал, что среди них есть владимир путин. Глава молдавского правительства объяснил такие действия предотвращением вмешательства кремля во внутреннюю политику страны, пишет УНН со ссылкой на румынский Digi24.
Детали
Премьер-министр Молдовы заявил, что Кишинев составил длинный непубличный "черный список" граждан российской федерации, которым запрещен въезд в страну и некоторые чиновники узнают о том, что они включены в него, когда попытаются въехать в Республику Молдова. Но уже точно известно, что въезд в страну запрещен президенту россии владимиру путину.
Цитата
«У нас длинный список, и мы продолжаем отправлять их домой. В какой-то момент мы сделаем публичный список, пока достаточно того механизма, который сегодня работает. Я вас уверяю, что никто, кто не должен заходить, не заходит. Мы закроем рты всем, кто пропагандирует и сеет войну», - сказал Дорин Речан.
Премьер страны подчеркнул, что Молдова является независимой, суверенной страной, которая не нуждается в российских указаниях относительно своих действий и требует уважения к стране и гражданам.
«Мы им скажем, что каждый должен знать свое место и если надо что-то делать дома, то делайте это дома. Они не могут навязывать нам правила, они должны уважительно относиться к гражданам Республики Молдова, институтам. Мы не допустим, чтобы они нарушали ни законодательство Республики Молдова, ни наши права и выборы», – подытожил Дорин Речан.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, дипломатический конфликт начался после того, как Молдова не впустила российскую делегацию во главе с лидером Татарстана Рустамом Миннихановым. Делегация прибыла в Кишинев 17 апреля. Спикер молдавского правительства Даниэль Вода заявил, что двое сотрудников посольства вели себя в аэропорту «неадекватно». 19 апреля Кишинев вызвал посла россии олега васнецова в МИД, чтобы сообщить, что сотрудника посольства высылают. В связи с этим посла Молдовы в россии Лилиана Дария вызвали в министерство иностранных дел рф. Стороны ситуацию не комментировали.
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