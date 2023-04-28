путин стал персоной нон грата: Молдова составила "черный список" невъездных россиян

Детали

Премьер-министр Молдовы заявил, что Кишинев составил длинный непубличный "черный список" граждан российской федерации, которым запрещен въезд в страну и некоторые чиновники узнают о том, что они включены в него, когда попытаются въехать в Республику Молдова. Но уже точно известно, что въезд в страну запрещен президенту россии владимиру путину.

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«У нас длинный список, и мы продолжаем отправлять их домой. В какой-то момент мы сделаем публичный список, пока достаточно того механизма, который сегодня работает. Я вас уверяю, что никто, кто не должен заходить, не заходит. Мы закроем рты всем, кто пропагандирует и сеет войну», - сказал Дорин Речан.

Премьер страны подчеркнул, что Молдова является независимой, суверенной страной, которая не нуждается в российских указаниях относительно своих действий и требует уважения к стране и гражданам.

«Мы им скажем, что каждый должен знать свое место и если надо что-то делать дома, то делайте это дома. Они не могут навязывать нам правила, они должны уважительно относиться к гражданам Республики Молдова, институтам. Мы не допустим, чтобы они нарушали ни законодательство Республики Молдова, ни наши права и выборы», – подытожил Дорин Речан.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, дипломатический конфликт начался после того, как Молдова не впустила российскую делегацию во главе с лидером Татарстана Рустамом Миннихановым. Делегация прибыла в Кишинев 17 апреля. Спикер молдавского правительства Даниэль Вода заявил, что двое сотрудников посольства вели себя в аэропорту «неадекватно». 19 апреля Кишинев вызвал посла россии олега васнецова в МИД, чтобы сообщить, что сотрудника посольства высылают. В связи с этим посла Молдовы в россии Лилиана Дария вызвали в министерство иностранных дел рф. Стороны ситуацию не комментировали.

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