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путін став персоною нон ґрата: Молдова склала "чорний список" нев'їзних росіян

путін став персоною нон ґрата: Молдова склала "чорний список" нев'їзних росіян

Київ • УНН

 • 438977 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Влада Республіки Молдова склала список громадян рф, яким заборонений в'їзд до країни. Імена росіян не розкриваються, але прем'єр-міністр країни Дорін Речан розповів, що серед них є володимир путін. Очільник Молдовського уряду пояснив такі дії запобіганням втручанню кремля у внутрішню політику країни, пише УНН з посиланням на румунський Digi24.

Деталі

Прем'єр-міністр Молдови заявив, що Кишинів склав довгий непублічний "чорний список" громадян російської федерації, яким заборонений в'їзд до країни і деякі чиновники дізнаються про те, що вони включені до нього, коли спробують в'їхати до Республіки Молдова. Але вже точно відомо, що в’їзд до країни заборонений президенту росії володимиру путіну.

Цитата

«У нас довгий список, і ми продовжуємо відправляти їх додому. У якийсь момент ми зробимо публічний список, поки достатньо того механізму, який сьогодні працює. Я вас запевняю, що ніхто, хто не має заходити, не заходить. Ми закриємо роти всім, хто пропагує та сіє війну», - сказав Дорін Речан.

Прем'єр країни підкреслив, що Молдова є незалежною, суверенною країною, яка не потребує російських вказівок щодо своїх дій і вимагає поваги до країни та громадян.

«Ми їм скажемо, що кожен повинен знати своє місце і якщо треба щось робити вдома, то робіть це вдома. Вони не можуть нав’язувати нам правила, вони повинні шанобливо ставитися до громадян Республіки Молдова, інституцій. Ми не допустимо, щоб вони порушували ні законодавство Республіки Молдова, ні наші права та вибори», – підсумував Дорін Речан.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, дипломатичний конфлікт розпочався після того, як Молдова не впустила російську делегацію на чолі з лідером Татарстану Рустамом Мінніхановим. Делегація прибула до Кишинева 17 квітня. Речник молдавського уряду Даніель Вода заявив, що двоє співробітників посольства поводилися в аеропорту «неадекватно». 19 квітня Кишинів викликав посла росії олега васнєцова в МЗС, щоб повідомити, що співробітника посольства висилають. У зв'язку з цим посла Молдови в росії Ліліана Дарія викликали в міністерство закордонних справ рф. Сторони ситуацію не коментували.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Молдова увійшла до переліку країн, які підтримують створення спецтрибуналу проти росії

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