Молдова увійшла до переліку країн, які підтримують створення спецтрибуналу проти росії

Цитата

"Продуктивні переговори з хорошим колегою та другом Ніку Попеску.

Обговорив кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році. Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер таких країн стало 35".

Доповнення

Україна закликала міжнародну спільноту підтримати створення спеціального трибуналу для притягнення керівництва рф до відповідальності за злочин агресії проти України.

Генпрокурор України назвав дві можливі моделі створення трибуналу за злочин агресії. До коаліції за спецтрибунал для рф вже були приєднані 34 країни. Молдова ж стала 35.

Productive talks with a good colleague and friend @NicuPopescu. Discussed steps needed to open EU accession talks in 2023. He informed me on Moldova’s decision to join the Core Group on the creation of a Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. 35 states now. pic.twitter.com/l4xSAgGvHv

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 27, 2023