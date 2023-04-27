Молдова вошла в перечень стран, которые поддерживают создание спецтрибунала против россии

Цитата

"Продуктивные переговоры с хорошим коллегой и другом Нику Попеску.

Обсудил шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году. Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Теперь таких стран стало 35".

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Украина призвала международное сообщество поддержать создание специального трибунала для привлечения руководства рф к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Генпрокурор Украины назвал две возможные модели создания трибунала за преступление агрессии. К коалиции за спецтрибунал для рф уже были присоединились 34 страны. Молдова же стала 35.

Продуктивные переговоры с хорошим коллегой и другом @NicuPopescu. Обсудили шаги, необходимые для открытия переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году. Информировал меня о решении Молдовы’присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. 35 государств сейчас pic.twitter.com/l4xSAgGvHv