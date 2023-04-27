Молдова вошла в перечень стран, которые поддерживают создание спецтрибунала против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Молдова вошла в перечень стран, которые поддерживают создание спецтрибунала против россии, теперь таких государств стало 35. Об этом написал в своем Твиттер Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с Министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, пишет УНН.
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"Продуктивные переговоры с хорошим коллегой и другом Нику Попеску.
Обсудил шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году. Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Теперь таких стран стало 35".
Дополнение
Украина призвала международное сообщество поддержать создание специального трибунала для привлечения руководства рф к ответственности за преступление агрессии против Украины.
Генпрокурор Украины назвал две возможные модели создания трибунала за преступление агрессии. К коалиции за спецтрибунал для рф уже были присоединились 34 страны. Молдова же стала 35.
Продуктивные переговоры с хорошим коллегой и другом @NicuPopescu. Обсудили шаги, необходимые для открытия переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году. Информировал меня о решении Молдовы’присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. 35 государств сейчас pic.twitter.com/l4xSAgGvHv— Дмитрий Кулеба (@DmytroKuleba) 27 апреля 2023 года