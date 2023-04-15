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До коаліції за спецтрибунал для рф приєдналися 34 країни - Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. До коаліції країн за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України входять уже 34 країни. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter, передає УНН.

До коаліції за спецтрибунал для рф приєдналися 34 країни - Кулеба

Цитата

"Коста-Ріка вирішила приєднатися до Основної групи щодо Спеціального трибуналу у справі щодо злочину агресії проти України, довівши загальну кількість держав до 34", - повідомив Кулеба.

Про це голові МЗС повідомив колега з Коста-Ріки Арнольдо Тіноко напередодні під час телефонної розмови.

Сторони також обговорили шляхи подальшого посилення двосторонньої співпраці.

Доповнення

Україна закликала міжнародну спільноту підтримати створення спеціального трибуналу для притягнення керівництва рф до відповідальності за злочин агресії проти України.

Генпрокурор України назвав дві можливі моделі створення трибуналу за злочин агресії.

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