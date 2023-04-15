К коалиции за спецтрибунал для рф присоединились 34 страны - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В коалицию стран за создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины входят уже 34 страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает УНН.
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"Коста-Рика решила присоединиться к Основной группе по Специальному трибуналу по делу о преступлении агрессии против Украины, доведя общее количество государств до 34", - сообщил Кулеба.
Об этом главе МИД сообщил коллега из Коста-Рики Арнольдо Тиноко накануне во время телефонного разговора.
Стороны также обсудили пути дальнейшего усиления двустороннего сотрудничества.
Дополнение
Украина призвала международное сообщество поддержать создание специального трибунала для привлечения руководства рф к ответственности за преступление агрессии против Украины.
Генпрокурор Украины назвал две возможные модели создания трибунала за преступление агрессии.