К коалиции за спецтрибунал для рф присоединились 34 страны - Кулеба

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"Коста-Рика решила присоединиться к Основной группе по Специальному трибуналу по делу о преступлении агрессии против Украины, доведя общее количество государств до 34", - сообщил Кулеба.

Об этом главе МИД сообщил коллега из Коста-Рики Арнольдо Тиноко накануне во время телефонного разговора.

Стороны также обсудили пути дальнейшего усиления двустороннего сотрудничества.

Дополнение

Украина призвала международное сообщество поддержать создание специального трибунала для привлечения руководства рф к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Генпрокурор Украины назвал две возможные модели создания трибунала за преступление агрессии.