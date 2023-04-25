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Посла Молдови в росії викликали в мзс рф через висилку Кишиневом російського дипломата

Посла Молдови в росії викликали в мзс рф через висилку Кишиневом російського дипломата

Київ • УНН

 • 345510 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Посла Молдови в росії Ліліана Дарія викликали в міністерство закордонних справ росії через висилку з Кишинева співробітника російського посольства, повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Посла Молдови в росії Ліліана Дарія викликали в міністерство закордонних справ рф у зв'язку з висилкою російського дипломата з Молдови. Сторони ситуацію наразі не коментували. 

Що було раніше

19 квітня Кишинів викликав посла росії олега васнєцова в МЗС, щоб повідомити, що співробітника посольства висилають.

Як зазначає Радіо Свобода, васнєцов був викликаний після засідання уряду, на якому прем'єр-міністр Дорін Речан попросив владу розглянути питання про вилучення карт доступу до аеропорту двох співробітників російського посольства та оголошення одного з них персоною нон грата.

Речник молдавського уряду Даніель Вода заявив, що двоє співробітників посольства поводилися «неадекватно» в аеропорту Кишинева після того, як Молдова не впустила російську делегацію на чолі з лідером Татарстану Рустамом Мінніхановим. Делегація прибула до Кишинева 17 квітня, щоб посилити підтримку промосковського лідера автономної території Молдови.

васнецов сказав, що не отримав відповіді, чому виганяють співробітника посольства і чому Мінніханова не пустили.

"Ми розцінюємо ці дії як недружні кроки щодо нашої країни", - сказав він журналістам.

Не допустивши делегацію на чолі з Мінніхановим, Молдова закликала російських політиків не втручатися в її внутрішні справи.

Поліція Молдови заявила в заяві від 17 квітня, що делегація мала на меті посилити підтримку проросійського кандидата в керівництво напівавтономного регіону Гагаузія на виборах 30 квітня. Молдова звинуватила росію в спробі дестабілізувати країну, що москва заперечує.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС розгорне в Молдові місію для протидії іноземному втручанню

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