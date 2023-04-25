ЄС розгорне в Молдові місію для протидії іноземному втручанню
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В понеділок, 24 квітня, міністри закордонних справ ЄС схвалили запуск нової цивільної місії, яка буде розгорнута в Молдові, щоб допомогти Кишиневу протистояти іноземному втручанню та гібридним загрозам, повідомляє Euractiv, пише УНН.
Деталі
Команда європейських радників "Місія партнерства ЄС в Молдові" (EUPM Moldova) працюватиме у країні протягом двох років.
Стефано Томат, який наразі обіймає посаду керуючого директора з питань цивільного планування та проведення операцій (CPCC) дипломатичної служби ЄС, буде призначений командувачем цивільної операції, а керівника місії повинні призначити "у найближчому майбутньому".
Окрім зосередження на врегулюванні кризи, місія має на меті надіслати "політичний сигнал" росії, що ЄС підтримує Молдову, яка бореться з російським впливом з 1992 року.
Доповнення
Численні побоювання з приводу безпеки змушували Молдову кілька разів закривати свій повітряний простір для забезпечення безпеки. Оскільки країна повністю залежить від російського газу, що постачається через Україну, вона також зіткнулася з гострою енергетичною кризою і шукає допомоги в ЄС.
У лютому минулого року президент Молдови Майя Санду попередила, що росія планує державний переворот в країні, і їй незабаром доведеться реструктурувати уряд.
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