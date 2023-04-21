Молдова заявила про неузгоджені "пересування броньованої військової техніки" росіян у Придністров'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Молдова звинуватила російські війська у провокативному переміщенні броньованої військової техніки на території поза зоною дії постів Об’єднаних миротворчих сил. Та перевищенні повноважень, щодо перевірки місцевих жителів. Про це повідомило молдовське видання Molpres, пише УНН.
Деталі
Об'єднана контрольна комісія з керування миротворчою операцією в невизнаному Придністров’ї, що зібралась 20 квітня в Бендерах, заявила про порушення режиму безпеки з боку так званого миротворчого контингенту росії. Такі випадки були зафіксовані в лютому-квітні поточного року і виражалися у неузгодженому з Об’єднаною контрольною комісією переміщенні броньованої військової техніки поза зоною дії постів Об’єднаних миротворчих сил, відзначає видання.
Чиновники наголосили, що інциденти мали резонанс у суспільстві та посилили невдоволення жителів Зони безпеки, яких періодично безпідставно зупиняють із надмірною перевіркою документів та транспорту.
Делегація Республіки Молдова назвала цю поведінку "провокаційною" та закликала військовий контингент рф відмовитися від дестабілізуючих дій "та сприяти збереженню миру на берегах Дністра".
Доповнення
У середині лютого президент Молдови заявила про плани рф здійснити у країні держпереворот: "Мета полягала в тому, щоб перевернути конституційний лад, замінити легітимну владу в Кишиневі на нелегітимну, що поставило б країну в розпорядження росії, щоб Молдова могла бути використана росією у війні проти України". У цей час російська пропаганда та влада так званого Придністров’я поширювала фейкову інформацію щодо нібито планів України “вторгнутися на територію Придністров’я”.
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