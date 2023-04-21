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Молдова заявила о несогласованных "передвижениях бронированной военной техники" россиян в Приднестровье

Молдова заявила о несогласованных "передвижениях бронированной военной техники" россиян в Приднестровье

Киев • УНН

 • 752950 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Молдова обвинила российские войска в провокационном перемещении бронированной военной техники на территории вне зоны действия постов Объединенных миротворческих сил. И превышении полномочий при проверке местных жителей. Об этом сообщило молдавское издание Molpres, пишет УНН.

Детали

Объединенная контрольная комиссия по управлению миротворческой операцией в непризнанном Приднестровье, собравшаяся 20 апреля в Бендерах, заявила о нарушениях режима безопасности со стороны так называемого миротворческого контингента россии. Такие случаи были зафиксированы в феврале-апреле текущего года и выражались в несогласованном с Объединой контрольной комиссией перемещении бронированной военной техники вне зоны действия постов Объединых миротворческих сил, отмечает издание.

Чиновники отметили, что инциденты имели резонанс в обществе и усилили недовольство жителей Зоны безопасности, которых периодически безосновательно останавливают с чрезмерной проверкой документов и транспорта.

Делегация Республики Молдова назвала это поведение "провокационным" и призвала военный контингент рф отказаться от дестабилизирующих действий "и способствовать сохранению мира на берегах Днестра".

Дополнение

В середине февраля президент Молдовы заявила о планах рф осуществить в стране госпереворот: "Цель состояла в том, чтобы перевернуть конституционный строй, заменить легитимную власть в Кишиневе на нелегитимную, что поставило бы страну в распоряжение России, чтобы Молдова могла быть использована Россией в войне против Украины". В это время российская пропаганда и власти так называемого Приднестровья распространяли фейковую информацию о якобы планах Украины “вторгнуться на территорию Приднестровья”. 

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