У Придністров'ї заявили про масове "мінування" навчальних закладів: проводили евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У невизнане Придністров'я вранці надійшли повідомлення про «мінування» 15 навчальних закладів. Про це повідомило так зване "міністерство внутрішніх справ" невизнаного Придністров'я, передає УНН.
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«Станом на 11 годину ранку 14 квітня до 15 освітніх установ (невизнаної – ред.) республіки надійшли повідомлення про мінування будівель. Листи про закладений вибуховий пристрій надійшли на електронну пошту: ПДУ ім. Т.Г. Шевченка, Кам'янського політехнічного технікуму, Суворовського військового училища, низки шкіл у Дубоссарах, Кам'янці, Рибниці, деяких сільських шкіл Слобідзейського і Кам'янського районів, а також дитячого садка в Кам'янці», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місцях подій працюють фахівці екстрених служб і сапери. Весь персонал і учні установ евакуйовані, прилеглі території оточені.
Доповнення
У березні в Придністров'ї заявляли про "запобігання теракту за участю СБУ". Українська спецслужба назвала інцидент зрежисованою кремлем провокацією.