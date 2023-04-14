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У Придністров'ї заявили про масове "мінування" навчальних закладів: проводили евакуацію

У Придністров'ї заявили про масове "мінування" навчальних закладів: проводили евакуацію

Київ • УНН

 • 570831 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У невизнане Придністров'я вранці надійшли повідомлення про «мінування» 15 навчальних закладів. Про це повідомило так зване "міністерство внутрішніх справ" невизнаного Придністров'я, передає УНН.

Цитата

«Станом на 11 годину ранку 14 квітня до 15 освітніх установ (невизнаної – ред.) республіки надійшли повідомлення про мінування будівель. Листи про закладений вибуховий пристрій надійшли на електронну пошту: ПДУ ім. Т.Г. Шевченка, Кам'янського політехнічного технікуму, Суворовського військового училища, низки шкіл у Дубоссарах, Кам'янці, Рибниці, деяких сільських шкіл Слобідзейського і Кам'янського районів, а також дитячого садка в Кам'янці», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місцях подій працюють фахівці екстрених служб і сапери. Весь персонал і учні установ евакуйовані, прилеглі території оточені.

Доповнення

У березні в Придністров'ї заявляли про "запобігання теракту за участю СБУ". Українська спецслужба назвала інцидент зрежисованою кремлем провокацією.

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