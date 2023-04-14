В Приднестровье заявили о массовом "минировании" учебных учреждений: проводили эвакуацию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В непризнанное Приднестровье утром поступили сообщения о «минировании» 15 учебных учреждений. Об этом сообщило так называемое "министерство внутренних дел" непризнанного Приднестровья, передает УНН.
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«По состоянию на 11 часов утра 14 апреля в 15 образовательных учреждений (непризнанной – ред.) республики поступили сообщения о минировании зданий. Письма о заложенном взрывном устройстве пришли на электронную почту: ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Каменского политехнического техникума, Суворовского военного училища, ряда школ в Дубоссарах, Каменке, Рыбнице, некоторых сельских школ Слободзейского и Каменского районов, а также детского сада в Каменке», - говориться в сообщении.
Сообщается, что на местах происшествий работают специалисты экстренных служб и сапёры. Весь персонал и учащиеся учреждений эвакуированы, прилегающие территории оцеплены.
Дополнение
В марте в Приднестровье заявляли о "предотвращении теракта с участием СБУ". Украинская спецслужба назвала инцидент срежиссированной кремлем провокацией.