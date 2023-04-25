ЕС развернет в Молдове миссию для противодействия иностранному вмешательству
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В понедельник, 24 апреля, министры иностранных дел ЕС одобрили запуск новой гражданской миссии, которая будет развернута в Молдове, чтобы помочь Кишиневу противостоять иностранному вмешательству и гибридным угрозам, сообщает Euractiv, пишет УНН.
Детали
Команда европейских советников "Миссия партнерства ЕС в Молдове" (EUPM Moldova) будет работать в стране в течение двух лет.
Стефано Томат, который сейчас занимает должность управляющего директора по вопросам гражданского планирования и проведения операций (CPCC) дипломатической службы ЕС, будет назначен командующим гражданской операции, а руководителя миссии должны назначить "в ближайшем будущем".
Помимо сосредоточения на урегулировании кризиса, миссия имеет целью послать "политический сигнал" россии, что ЕС поддерживает Молдову, которая борется с российским влиянием с 1992 года.
Дополнение
Многочисленные опасения по поводу безопасности вынуждали Молдову несколько раз закрывать свое воздушное пространство для обеспечения безопасности. Поскольку страна полностью зависит от российского газа, поставляемого через Украину, она также столкнулась с острым энергетическим кризисом и ищет помощи у ЕС.
В феврале прошлого года президент Молдовы Майя Санду предупредила, что россия планирует государственный переворот в стране, и ей вскоре придется реструктурировать правительство.
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