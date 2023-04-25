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Посла Молдовы в россии вызвали в мид рф из-за высылки Кишиневом российского дипломата

Посла Молдовы в россии вызвали в мид рф из-за высылки Кишиневом российского дипломата

Киев • УНН

 • 345507 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Посла Молдовы в россии Лилиана Дария вызвали в министерство иностранных дел россии из-за высылки из Кишинева сотрудника российского посольства, сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Посла Молдовы в россии Лилиана Дария вызвали в министерство иностранных дел рф в связи с высылкой  российского дипломата из Молдовы. Стороны ситуацию пока не комментировали. 

Что было ранее

19 апреля Кишинев вызвал посла россии олега васнецова в МИД, чтобы сообщить, что сотрудника посольства высылают.

Как отмечает Радио Свобода, васнецов был вызван после заседания правительства, на котором премьер-министр Дорин Речан попросил власти рассмотреть вопрос об изъятии карт доступа в аэропорт двух сотрудников российского посольства и объявления одного из них персоной нон грата.

Представитель молдавского правительства Даниэль Вода заявил, что двое сотрудников посольства вели себя «неадекватно» в аэропорту Кишинева после того, как Молдова не впустила российскую делегацию во главе с лидером Татарстана Рустамом Миннихановым. Делегация прибыла в Кишинев 17 апреля, чтобы усилить поддержку промосковского лидера автономной территории Молдовы.

Васнецов сказал, что не получил ответа, почему выгоняют сотрудника посольства и почему Минниханова не пустили.

"Мы расцениваем эти действия как недружественные шаги в отношении нашей страны", - сказал он журналистам.

Не допустив делегацию во главе с Миннихановым, Молдова призвала российских политиков не вмешиваться в ее внутренние дела.

Полиция Молдовы заявила в заявлении от 17 апреля, что делегация имела целью усилить поддержку пророссийского кандидата в руководство полуавтономного региона Гагаузия на выборах 30 апреля. Молдова обвинила россию в попытке дестабилизировать страну, что москва отрицает.

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