Путин сегодня выступил перед россиянами в куртке Loro Piana за полтора миллиона рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В то время, когда россияне стоят в очередях за сахаром и другими продуктами, - президент рф владимир путин выступал в Лужниках в пуховике Loro Piana из новой коллекции за полтора миллиона рублей, передает УНН со ссылкой на Медузу.
Детали
По данным СМИ, Путин выступал перед россиянами в Лужниках в пуховике Loro Piana из новой коллекции за полтора миллиона рублей
Издание отмечает, что Loro Piana, кстати, совместно с UNICEF проводит сбор средств для гуманитарной помощи украинским женщинам и детям и явно выступает против войны.
По данным СМИ, конгломерат, в который входит Loro Piana, заявил о закрытии бутиков в России.
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