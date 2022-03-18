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19:03 • 59541 просмотра

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Путин сегодня выступил перед россиянами в куртке Loro Piana за полтора миллиона рублей

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В то время, когда россияне стоят в очередях за сахаром и другими продуктами, - президент рф владимир путин выступал в Лужниках в пуховике Loro Piana из новой коллекции за полтора миллиона рублей, передает УНН со ссылкой на Медузу.

Детали

По данным СМИ, Путин выступал перед россиянами в Лужниках в пуховике Loro Piana из новой коллекции за полтора миллиона рублей

Издание отмечает, что Loro Piana, кстати, совместно с UNICEF проводит сбор средств для гуманитарной помощи украинским женщинам и детям и явно выступает против войны.

По данным СМИ, конгломерат, в который входит Loro Piana, заявил о закрытии бутиков в России.

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