Путин сегодня выступил перед россиянами в куртке Loro Piana за полтора миллиона рублей

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По данным СМИ, Путин выступал перед россиянами в Лужниках в пуховике Loro Piana из новой коллекции за полтора миллиона рублей

Издание отмечает, что Loro Piana, кстати, совместно с UNICEF проводит сбор средств для гуманитарной помощи украинским женщинам и детям и явно выступает против войны.

По данным СМИ, конгломерат, в который входит Loro Piana, заявил о закрытии бутиков в России.

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