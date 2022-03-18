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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 53555 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Путін сьогодні виступив перед росіянами у куртці Loro Piana за півтора мільйони рублів

Путін сьогодні виступив перед росіянами у куртці Loro Piana за півтора мільйони рублів

Київ • УНН

 • 830760 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У той час, коли росіяни стоять у чергах за цукром та іншими продуктами - президент рф володимир путін виступав у Лужниках у пуховику Loro Piana з нової колекції за півтора мільйона рублів, передає УНН із посиланням на Медузу.

Деталі

За даними ЗМІ, Путін виступав перед росіянами у Лужниках у пуховику Loro Piana з нової колекції за півтора мільйона рублів

Видання наголошує, що Loro Piana, до речі, спільно з UNICEF проводить збір коштів для гуманітарної допомоги українським жінкам та дітям та явно виступає проти війни.

За даними ЗМІ, конгломерат, до якого входить Loro Piana, заявив про закриття бутиків у Росії.

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