Путін прийшов на концерт до річниці окупації Криму, але трансляція його виступу обірвалась
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Москві на спортарені "Лужники" влаштували концерт до річниці окупації Криму. Серед інших на сецну піднявся і президент рф володимир путін, але трансляція його виступу обірвалась, передає УНН із посиланням на "Медузу".
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У своїй промові путін говорив не тільки про окупацію Криму, а й про вторгнення в Україну - цитував Біблію і запевняв, що українців "рятують від геноциду".
Проте завершення цієї феєричної промови російським телеглядачам побачити не вдлось - трансляція обірвалась, а замість путіна всі побачили у кадрі олега газманова, проти якого в Україні порушено кримінальну справу.
Відзначимо, що технічні проблеми супроводжували окупантів під час всього концерту - так під час виступу речниці мзс рф марії захарової, яку теж збираються притягнути до відповідальності українські правоохоронці, зник звук.
Нагадаємо
24 лютого росія розпочала повномаштабний напад на Україну. Окупація ж Криму, яку в рф називають "поверненням", розпочалась 22 лютого 2014 року.