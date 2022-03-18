Путин пришел на концерт к годовщине оккупации Крыма, но трансляция его выступления оборвалась

Детали

В своей речи путин говорил не только об оккупации Крыма, но и о вторжении в Украину - цитировал Библию и уверял, что украинцев "спасают от геноцида".

Однако завершение этой феерической речи российским телезрителям увидеть не удалось - трансляция оборвалась, а вместо путина все увидели в кадре олега газманова, против которого в Украине возбуждено уголовное дело.

Отметим, что технические проблемы сопровождали оккупантов во время всего концерта - так во время выступления спикера мид рф марии захаровой, которую тоже собираются привлечь к ответственности украинские правоохранители, исчез звук.

Напомним

24 февраля россия начала полномасштабное нападение на Украину. Оккупация же Крыма, которую в рф называют "возвращением", началась 22 февраля 2014 года.