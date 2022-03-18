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Путин пришел на концерт к годовщине оккупации Крыма, но трансляция его выступления оборвалась

Киев • УНН

 • 262772 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Москве на спортарене "Лужники" устроили концерт к годовщине оккупации Крыма. Среди других на сецну поднялся и президент рф владимир путин, но трансляция его выступления оборвалась, передает УНН со ссылкой на "Медузу".

Детали

В своей речи путин говорил не только об оккупации Крыма, но и о вторжении в Украину - цитировал Библию и уверял, что украинцев "спасают от геноцида".

Однако завершение этой феерической речи российским телезрителям увидеть не удалось - трансляция оборвалась, а вместо путина все увидели в кадре олега газманова, против которого в Украине возбуждено уголовное дело.

Отметим, что технические проблемы сопровождали оккупантов во время всего концерта - так во время выступления спикера мид рф марии захаровой, которую тоже собираются привлечь к ответственности украинские правоохранители, исчез звук.

Напомним

24 февраля россия начала полномасштабное нападение на Украину. Оккупация же Крыма, которую в рф называют "возвращением", началась 22 февраля 2014 года.

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