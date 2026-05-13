путин снова требует от Украины отдать территории для начала переговоров - песков
Киев • УНН
Пресс-секретарь российского диктатора заявил, что Украина должна вывести войска из оккупированных регионов для прекращения огня.
российский диктатор владимир путин снова требует от Украины отдать Донбасс и другие территории для начала переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь диктатора дмитрий песков, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию "российских регионов" (имеются в виду оккупированные россией территории Украины - ред). После этого наступит прекращение огня, и стороны смогут начать переговоры
По словам пресс-секретаря диктатора, россия вернулась к ультиматуму, озвученному Путиным в июне 2024 года, когда тот заявил, что Украина должна безоговорочно вывести свои войска из четырех областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.
Напомним
Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что выход на мирное соглашение по Украине займет много времени.