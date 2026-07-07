Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войны

Кира Рудык

Путин находится в самом уязвимом положении с начала полномасштабного вторжения, и Запад должен использовать этот момент и усилить поддержку Украины. Именно так оценивает нынешний этап войны народный депутат Кира Рудик. Её статья, опубликованная в Atlantic Council, вызвала реакцию в украинской оборонной среде. Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что нынешние "дальнобойные санкции" уже разрушают внутреннюю устойчивость путинской системы, пишет УНН.

Полномасштабная война России против Украины за последний год перешла в новую фазу. Если раньше захватчик вел боевые действия, почти не ощущая их последствий на собственной территории, то сейчас украинские военные "вернули войну" в тыл агрессора. Ударами по военной, логистической и топливной инфраструктуре украинские военные не только уменьшают ресурсы российской армии, но и разрушают внутреннюю устойчивость режима Путина, который годами обещал россиянам, что война их не коснется. Пишет в статье "With Putin visibly weakened, now is the time to back Ukraine" народный депутат Кира Рудик.

Успехи Украины напрямую подрывают негласный общественный договор между Кремлем и российским населением. В течение многих лет Путин обещал россиянам повышение уровня жизни и одновременно заверял, что войны не повлияют на их повседневность. Теперь, когда российские города регулярно подвергаются ударам, а миллионы людей вынуждены часами стоять в очередях за топливом, это неформальное соглашение стремительно теряет актуальность пишет в статье Кира Рудик.

В то же время Рудик предостерегает, что ослабление России не означает быстрое завершение войны. Ведь Кремль уже усилил внутренние репрессии против собственного народа и увеличивает атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Именно поэтому, считает Рудик, союзникам Киева стоит усилить поддержку Украины.

Россия еще далека от краха. Однако очевидно, что сегодня Путин находится в самом уязвимом положении со времен украинских побед на поле боя в первый год полномасштабной войны. Западные лидеры должны использовать этот момент, чтобы приблизить устойчивый мир путем усиления поддержки Украины призвала Рудик.

путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council

Тезисы, изложенные Рудик, поддержали и в украинской милитарной среде. Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в посте в соцсети X отметил, что стратегия системных ударов по военной и критической инфраструктуре РФ заставляет россиян почувствовать цену войны.

"Путинская система держится не на любви, а на сделке: вы не лезете в политику – мы не пускаем войну в ваш дом. Удары Сил обороны Украины эту сделку разорвали. Каждая очередь за бензином в Воронеже, каждое зарево над НПЗ – это напоминание россиянам, что царь больше не выполняет свою часть договора. А система, которая не выполняет собственных обещаний, долго не живет", – написал Штилерман.

Отдельно Штилерман обратился к тем, кто рассчитывает на быстрое "перемирие", подчеркнув, что ослабление России не делает ее менее опасной.

И это надо повторять каждому, кто мечтает о "перемирии". Слабея на фронте, россия всегда усиливает террор против гражданских и репрессии дома – это ее неизменный почерк. Слабость империи не делает ее мирнее. Она делает ее злее. И именно поэтому пауз ей давать нельзя. Ее надо добивать, пока она слаба… Вот формула, которую должны выучить в каждой западной столице. Цена остановки Путина сегодня – это оружие и деньги для Украины. Цена остановки Путина завтра – это война на территории стран НАТО. История еще не видела случая, когда уступки империям зла приводили к миру подвел итог Штилерман.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины специальную 40-дневную операцию влияния на Россию, главной целью которой является принуждение государства-агрессора к завершению войны. По словам главы государства, операция предусматривает реализацию плана так называемых "дальнобойных санкций" – системных ударов по военным, логистическим и промышленным объектам на территории России, которые обеспечивают ведение войны против Украины.

В рамках операции украинские военные системно поражают нефтеперерабатывающую инфраструктуру, предприятия оборонно-промышленного комплекса, аэродромы, военную логистику и другие объекты, которые обеспечивают ведение войны против Украины.

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