Путин "развлекается" наращиванием военной мощи — премьер Эстонии

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Кая Каллас заявила, что ситуация является крайне серьезной.

"Я думаю, что он явно развлекается тем, что находится в центре внимания на Западе, потому что были годы, когда его, возможно, несколько игнорировали, — сказала Каллас перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе для обсуждения кризиса. - Но теперь, когда его посещают разные западные лидеры, все постоянно размышляют о том, что он думает или что может сделать... это определенно делает его очень важным".

Отдельные встречи Путина с французским и немецким лидерами за столом длиной шесть метров транслировались во всем мире.

Кремль отрицает какие-либо планы вторжения в Украину и заявляет, что передвижение войск в пределах его собственных границ и требования "гарантий безопасности" со стороны США и НАТО является законным ответом на "Западную агрессию".

Каллас считает, что наращивание русских войск могло быть частично задумано как отвлечение от внутреннего давления.

"Когда популярность снижается, вам нужна успешная война, чтобы увеличить поддержку. Это то, что раньше использовала Россия или российская администрация, — сказала Каллас. - Поэтому я думаю, что эти вещи безусловно связаны".

По словам Каллас, Путин пытается восстановить статус России как мировой державы, считая распад Советского Союза в 1991 году крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века.

"Единственный, кто может деэскалировать, это Россия. Россия создала эту ситуацию и может сделать шаг назад, — добавила она. — Я очень осторожно отношусь к любым переговорам, предложений России, потому что мы не должны забывать об общей картине, а именно о том, что оружие на самом деле направлена на Украину, и нельзя вести переговоры под прицелом".