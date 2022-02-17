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15 марта, 19:03 • 92229 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 125433 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114855 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109164 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100175 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95829 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83738 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Путин "развлекается" наращиванием военной мощи — премьер Эстонии

Путин "развлекается" наращиванием военной мощи — премьер Эстонии

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Премьер-министр Эстонии заявила в четверг, что президент России Владимир Путин пользуется международным вниманием, вызванное массовыми военными учениями РФ на границах Украины, и надеется на успешную войну, чтобы поднять свою поддержку дома. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Кая Каллас заявила, что ситуация является крайне серьезной.

"Я думаю, что он явно развлекается тем, что находится в центре внимания на Западе, потому что были годы, когда его, возможно, несколько игнорировали, — сказала Каллас перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе для обсуждения кризиса. - Но теперь, когда его посещают разные западные лидеры, все постоянно размышляют о том, что он думает или что может сделать... это определенно делает его очень важным".

Отдельные встречи Путина с французским и немецким лидерами за столом длиной шесть метров транслировались во всем мире.

Кремль отрицает какие-либо планы вторжения в Украину и заявляет, что передвижение войск в пределах его собственных границ и требования "гарантий безопасности" со стороны США и НАТО является законным ответом на "Западную агрессию".

Каллас считает, что наращивание русских войск могло быть частично задумано как отвлечение от внутреннего давления.

"Когда популярность снижается, вам нужна успешная война, чтобы увеличить поддержку. Это то, что раньше использовала Россия или российская администрация, — сказала Каллас. - Поэтому я думаю, что эти вещи безусловно связаны".

По словам Каллас, Путин пытается восстановить статус России как мировой державы, считая распад Советского Союза в 1991 году крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века.

"Единственный, кто может деэскалировать, это Россия. Россия создала эту ситуацию и может сделать шаг назад, — добавила она. — Я очень осторожно отношусь к любым переговорам, предложений России, потому что мы не должны забывать об общей картине, а именно о том, что оружие на самом деле направлена на Украину, и нельзя вести переговоры под прицелом".

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