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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 54728 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Путін "розважається" нарощуванням військової могутності — прем'єр Естонії

Путін "розважається" нарощуванням військової могутності — прем'єр Естонії

Київ • УНН

 • 17366 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Естонії заявила у четвер, що президент Росії Володимир Путін користується міжнародною увагою, викликаною масовими військовими навчаннями РФ на кордонах України, і сподівається на успішну війну, щоб підняти свою підтримку вдома. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Кая Каллас також заявила, що ситуація є вкрай серйозною.

"Я думаю, що він явно розважається тим, що перебуває в центрі уваги на Заході, бо були роки, коли його, можливо, дещо ігнорували, — сказала Каллас перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі для обговорення кризи. — Але тепер, коли його відвідують різні західні лідери, всі постійно розмірковують про те, що він думає або що може зробити... це безперечно робить його дуже важливим".

Окремі зустрічі Путіна з французьким та німецьким лідерами за столом завдовжки шість метрів транслювалися у всьому світі.

Кремль заперечує будь-які плани вторгнення в Україну та заявляє, що пересування військ у межах його власних кордонів та вимоги" гарантій безпеки" з боку США та НАТО є законною відповіддю на "Західну агресію".

Каллас вважає, що нарощування російських військ могло бути частково задумане як відволікання від внутрішнього тиску.

"Коли популярність знижується, вам потрібна успішна війна, щоб збільшити підтримку. Це те, що раніше використала Росія чи російська адміністрація, — сказала Каллас. — Тому я думаю, що ці речі безумовно пов'язані".

За словами Каллас, Путін намагається відновити статус Росії як світової держави, вважаючи розпад Радянського Союзу в 1991 році найбільшою геополітичною катастрофою минулого століття.

"Єдиний, хто може деескалувати, це Росія. Росія створила цю ситуацію і може зробити крок назад, — додала вона. — Я дуже обережно ставлюся до будь-яких переговорів, пропозицій Росії, тому що ми не повинні забувати про загальну картину, а саме про те, що зброя насправді спрямована на Україну, і не можна вести переговори під прицілом".

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