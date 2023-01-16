путин рассматривает вариант длительной войны на истощение - разведка

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«Концепция так называемой «спецоперации», на самом деле грубого вторжения на территорию Украины, заключалась в следующем – путин планировал, что это должно было быть быстро. И все силы и средства противника и вообще план так называемой «СВО» – это был план быстрой войны, захвата Украины. Этого не произошло», – отметил Юсов.

Представитель военной разведки Украины отметил, что долговременной войны на истощение в планах путина не было, но последние месяцы уже наблюдается то, что рф надо переходить на военные рельсы и заставить свое общество свыкнуться с мыслью, что «война - это надолго».

«Они мобилизуют все резервы и средства. У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера на территории рф. Безусловно, это то, к чему готовится путин. У Украины же задача противоположная – именно 2023-й должен стать годом нашей победы, коренного изменения ситуации. Потому что ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта долгая война не нужна», – подытожил Юсов.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин отказался от идеи контроля над Украиной, поэтому рф готовится к затяжной войне и новым наступлениям.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украине весной следует готовиться к наступлению рф из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке.