путин рассматривает вариант длительной войны на истощение - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Подготовка россии к длительной войне означает понимание врага, что его план быстрого захвата Украины неосуществим. Теперь российский диктатор владимир путин рассматривает вариант длительной войны на истощение. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУР.
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«Концепция так называемой «спецоперации», на самом деле грубого вторжения на территорию Украины, заключалась в следующем – путин планировал, что это должно было быть быстро. И все силы и средства противника и вообще план так называемой «СВО» – это был план быстрой войны, захвата Украины. Этого не произошло», – отметил Юсов.
Представитель военной разведки Украины отметил, что долговременной войны на истощение в планах путина не было, но последние месяцы уже наблюдается то, что рф надо переходить на военные рельсы и заставить свое общество свыкнуться с мыслью, что «война - это надолго».
«Они мобилизуют все резервы и средства. У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера на территории рф. Безусловно, это то, к чему готовится путин. У Украины же задача противоположная – именно 2023-й должен стать годом нашей победы, коренного изменения ситуации. Потому что ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта долгая война не нужна», – подытожил Юсов.
Дополнение
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин отказался от идеи контроля над Украиной, поэтому рф готовится к затяжной войне и новым наступлениям.
Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украине весной следует готовиться к наступлению рф из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке.