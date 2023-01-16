путін розглядає варіант тривалої війни на виснаження - розвідка

Цитата

«Концепція так званої «спецоперації», насправді брутального вторгнення на територію України, полягала в наступному – путін планував, що це мало бути швидко. І всі сили засоби противника та і загалом план так званої «СВО» – це був план швидкої війни, захоплення України. Цього не сталося», – зазначив Юсов.

Представник воєнної розвідки України зауважив, що довготривалої війни на виснаження у планах путіна не було, але останні місяці вже спостерігається те, що рф треба переходити на воєнні рейки та змусити своє суспільство звикнути з думкою, що «війна - це на довго».

«Вони мобілізують всі резерви та засоби. У них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру на території рф. Безумовно, це те, до чого готується путін. В України ж завдання протилежне – саме 2023-й має стати роком нашої перемоги, докорінної зміни ситуації. Тому що ані Україні, ані всьому цивілізованому світу ця довга війна не потрібна», – підсумував Юсов.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що немає жодних ознак того, що президент росії володимир путін відмовився від ідеї контролю над Україною, тому рф готується до затяжної війни та нових наступів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україні навесні слід готуватися до наступу рф з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході.