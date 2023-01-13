Резніков: Україні слід готуватися до нового наступу рф навесні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Україні навесні слід готуватися до наступу рф з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС, повідомляє УНН.
Резніков вважає, що росія могла намагатися зібрати «сили, боєприпаси та зброю» для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході.
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«Весна – найкращий період для оновлення руху для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту», - сказав Резніков.
Однак він не став повторювати заяву про те, що росія може готувати ще одне вторгнення з білорусі.
За словами Резнікова, рух із півночі «займе багато часу, а ресурсів у них (росії – ред.) немає».
Доповнення
Представник ГУР Вадим Скибіцький повідомляв, що рф готується до нового наступу на Україну. Ворог готується до наступальних дій на Запорізьку область, а також посилює тиск на Донеччині. Значне збільшення інтенсивності бойових дій в Україні прогнозується вже наприкінці весни.