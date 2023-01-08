"Наступление из беларуси - мало вероятно": в ГУР рассказали, откуда и когда россия планирует новую атаку
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. россия готовится к новому наступлению на Украину. Враг готовится к наступательным действиям на Запорожскую область, а также усиливает давление в Донецкой области. Как заявил в интервью Corriere della Ѕега представитель ГУР Вадим Скибицкий, значительное увеличение интенсивности боевых действий в Украине прогнозируется уже в конце весны, передает УНН.
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"Мы видим усиление давления в Донецкой области. С февраля одной из целей была полная оккупация этого региона вместе с Луганском. Пока это им не удалось. Предположительно, они начнут новое наступление на Запорожскую область. А на харьковском направлении попытаются остановить наше контрнаступление. И попытаются удержать позиции в Херсоне, где наращивают оборону, а также на особо стратегическом для них Крымском полуострове", – заявил Скибицкий.
Детали
В то же время, по его словам, новое наступление россии на Украину с территории беларуси на данный момент выглядит наименее вероятным сценарием.
"На севере у нас нет доказательств создания штурмовой группы в беларуси или перемещения войск. Предположительно, беларусь будет использоваться в основном как база для реорганизации войск. Но сейчас россия не имеет достаточно войск для нового наступления с севера", - отметил он.
По словам Скибицкого, активизация боевых действий прогнозирует уже в конце весны.
"Мы ожидаем увеличения интенсивности между весной и летом. Сейчас им непросто перебросить войска, учитывая условия местности", - подчеркнул представитель ГУР.
Дополнение
Как заявил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, войска россии и беларуси вряд ли смогут осуществить повторное наступление на территорию Украины в январе, поскольку достаточных сил для этого войска “объединенного союзного государства” не имеют.