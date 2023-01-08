"Наступление из беларуси - мало вероятно": в ГУР рассказали, откуда и когда россия планирует новую атаку

Цитата

"Мы видим усиление давления в Донецкой области. С февраля одной из целей была полная оккупация этого региона вместе с Луганском. Пока это им не удалось. Предположительно, они начнут новое наступление на Запорожскую область. А на харьковском направлении попытаются остановить наше контрнаступление. И попытаются удержать позиции в Херсоне, где наращивают оборону, а также на особо стратегическом для них Крымском полуострове", – заявил Скибицкий.

Детали

В то же время, по его словам, новое наступление россии на Украину с территории беларуси на данный момент выглядит наименее вероятным сценарием.

"На севере у нас нет доказательств создания штурмовой группы в беларуси или перемещения войск. Предположительно, беларусь будет использоваться в основном как база для реорганизации войск. Но сейчас россия не имеет достаточно войск для нового наступления с севера", - отметил он.

По словам Скибицкого, активизация боевых действий прогнозирует уже в конце весны.

"Мы ожидаем увеличения интенсивности между весной и летом. Сейчас им непросто перебросить войска, учитывая условия местности", - подчеркнул представитель ГУР.

Дополнение

Как заявил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, войска россии и беларуси вряд ли смогут осуществить повторное наступление на территорию Украины в январе, поскольку достаточных сил для этого войска “объединенного союзного государства” не имеют.



