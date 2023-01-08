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“Наступ з білорусі – мало ймовірний”: в ГУР розповіли, звідки та коли росія планує нову атаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. росія готується до нового наступу на Україну. Ворог готується до наступальних дій на Запорізьку область, а також посилює тиск в Донецькій області. Як заявив в інтерв’ю Corriere della Ѕега представник ГУР Вадим Скібіцький, значне збільшення інтенсивності бойових дій в Україні прогнозується вже наприкінці весни, передає УНН.

“Наступ з білорусі – мало ймовірний”: в ГУР розповіли, звідки та коли росія планує нову атаку

Цитата

"Ми бачимо посилення тиску в Донецькій області. З лютого однією з цілей була повна окупація цього регіону разом з Луганськом. Поки це їм не вдалося. Імовірно, вони почнуть новий наступ на Запорізьку область. А на харківському напрямку спробують зупинити наш контрнаступ. І спробують утримати позиції в Херсоні, де нарощують оборону, а також на особливо стратегічному для них Кримському півострові", – заявив Скібіцький.

Деталі

Водночас, за його словами, новий наступ росії на Україну з території білорусі на даний момент виглядає найменш імовірним сценарієм.

"На півночі у нас немає доказів створення штурмової групи в білорусі або переміщення військ. Імовірно, білорусь буде використовуватися в основному як база для реорганізації військ. Але зараз росія не має достатньо військ для нового наступу з півночі", - зазначив він.

За словами Скібіцького, активізація бойових дій прогнозує вже наприкінці весни.

"Ми очікуємо збільшення інтенсивності між весною та літом. Зараз їм непросто перекинути війська, враховуючи умови місцевості", - підкреслив представник ГУР.

Доповнення

Як заявив голова ДПСУ Сергій Дейнеко, війська росії та білорусі навряд чи зможуть здійснити повторний наступ на територію України у січні, оскільки достатніх сил для цього війська “об’єднаної союзної держави” не мають.

Українські Національні Новини

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