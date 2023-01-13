Резников: Украине следует готовиться к новому наступлению рф весной

Резников считает, что россия могла пытаться собрать «силы, боеприпасы и оружие» для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке.

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«Весна – лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно, мы должны быть готовы к старту», - сказал Резников.

Однако он не стал повторять заявление о том, что россия может готовить еще одно вторжение из беларуси.

По словам Резникова, движение с севера «займет много времени, а ресурсов у них (россии – ред.) нет».

Дополнение

Представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщал, что рф готовится к новому наступлению на Украину. Враг готовится к наступательным действиям на Запорожскую область, а также усиливает давление в Донецкой области. Значительное увеличение интенсивности боевых действий в Украине прогнозируется уже в конце весны.