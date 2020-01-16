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Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского Совета: среди тем Украина

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем обсуждался ряд тем, среди них — Украина, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля и Twitter журналиста Рикарда Йозвяка.

Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского Совета: среди тем Украина

“В ходе телефонного разговора Владимира Путина с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам”, — указано в сообщении Кремля.

Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 января 2020 года в Берлине.

В Кремле касательно Украине отметили: “Затронут вопрос урегулирования на юго-востоке Украины. Подчёркнута безальтернативность Минского комплекса мер и необходимость полного и безусловного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта решений, достигнутых в “нормандском формате”.

В свою очередь, журналист Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС поддерживает: “независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ”. Аналогичное сообщение сделали и в пресс-службе Европейского Совета.

In #Euco President Michel’s first phone call with Putin he stressed that “the EU supports #Ukraine ’s independence, sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders ”. #Crimea #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 16, 2020

Как писал УНН, Украина в ТКГ назвала условия проведения выборов на Донбассе.

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