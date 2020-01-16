Две украинки победили на старте квалификации "AUS Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Три украинки начали борьбу за выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), передает УНН.
Дебютантка турниров “Большого шлема” Дарья Лопатецкая в 16-летнем возрасте нанесла поражение 29-летней Конни Перрин — 6:2, 6:2.
Катарина Завацкий также вышла победительницей из противостояния с китаянкой Ма Шуюе в трех сетах — 6:3, 0:6, 6:2.
Зато юная Марта Костюк потерпела фиаско от 6-й сеяной россиянки Натальи Вихлянцевой — 5:7, 2:6.
Заметим, что во втором круге квалификации Завацкий играть с американкой Викери (151 в мире), а Лопатецкая против Кэти Макналли (116 в мире).