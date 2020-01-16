Дві українки перемогли на старті кваліфікації "AUS Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Три українки розпочали боротьбу за вихід в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open), передає УНН.
Дебютантка турнірів “Великого шолому” Дар’я Лопатецька у 16-річному віці завдала поразки 29-річній Конні Перрін — 6:2, 6:2.
Катаріна Завацька також вийшла переможницею з протистояння із китаянкою Ма Шуюе в трьох сетах — 6:3, 0:6, 6:2.
Натомість юна Марта Костюк зазнала фіаско від 6-ї сіяної росіянки Наталії Віхлянцевої — 5:7, 2:6.
Зауважимо, що у другому колі кваліфікації Завацька гратиме з американкою Вікері (151 у світі), а Лопатецька проти Кеті Макналлі (116 у світі).