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Путін провів телефонну розмову з головою Європейської Ради: серед тем Україна

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. В ході телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем обговорювався ряд тем, серед них — Україна, пише УНН з посиланням на пресслужбу Кремля та Twitter журналіста Рікарда Йозвяка.

Путін провів телефонну розмову з головою Європейської Ради: серед тем Україна

“В ході телефонної розмови Володимира Путіна з Головою Європейської Ради Шарлем Мішелем відбувся обмін думками з актуальних міжнародних проблем”, — вказано у повідомленні Кремля.

Докладно розглянута тематика лівійської кризи, в тому числі в контексті підготовки до проведення міжнародної конференції щодо Лівії 19 січня 2020 року в Берліні.

У Кремлі щодо України зазначили: “Порушено питання врегулювання на південному сході України. Підкреслена безальтернативність Мінського комплексу заходів і необхідність повного і безумовного виконання сторонами внутрішньоукраїнського конфлікту рішень, досягнутих в “нормандському форматі”.

У свою чергу, журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що ЄС підтримує: “незалежність, суверенітет та територіальна цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів”. Аналогічне повідомлення зробили і у пресслужбі Європейської Ради.

In #Euco President Michel’s first phone call with Putin he stressed that “the EU supports #Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders.” #Crimea #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 16, 2020

Як писав УНН, Україна у ТКГ назвала умови проведення виборів на Донбасі.

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