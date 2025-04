Путін провів телефонну розмову з головою Європейської Ради: серед тем Україна

“В ході телефонної розмови Володимира Путіна з Головою Європейської Ради Шарлем Мішелем відбувся обмін думками з актуальних міжнародних проблем”, — вказано у повідомленні Кремля.

Докладно розглянута тематика лівійської кризи, в тому числі в контексті підготовки до проведення міжнародної конференції щодо Лівії 19 січня 2020 року в Берліні.

У Кремлі щодо України зазначили: “Порушено питання врегулювання на південному сході України. Підкреслена безальтернативність Мінського комплексу заходів і необхідність повного і безумовного виконання сторонами внутрішньоукраїнського конфлікту рішень, досягнутих в “нормандському форматі”.

У свою чергу, журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що ЄС підтримує: “незалежність, суверенітет та територіальна цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів”. Аналогічне повідомлення зробили і у пресслужбі Європейської Ради.

In #Euco President Michel’s first phone call with Putin he stressed that “the EU supports #Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders.” #Crimea #Russia

