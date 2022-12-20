путин просит спецслужбы найти "изменников и шпионов" - СМИ

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент России владимир путин распорядился усилить границы России и поручил спецслужбам усилить контроль над обществом и искоренять “предателей, шпионов и диверсантов”.

Об этом сообщают информационные агентства страны, передает УНН.

Детали

Выступая по случаю Дня спецслужб, который широко отмечается в России, пути в понедельник поручил своим силовикам охранять границы, усиливать контроль общества и максимально “использовать оперативный, технический и кадровый потенциал” для предотвращения рисков, которые поступают из-за границы и изнутри.

Цитата

“От органов контрразведки, в том числе военной разведки, сейчас требуется максимальная собранность, концентрация сил. Необходимо жестко пресекать действия иностранных спецслужб, оперативно обнаруживать предателей, шпионов и диверсантов”, — цитирует диктатора государственное информационное агентство.

Другое росСМИ пишет, что путин заявил об усилении работы через пограничные службы и Федеральную службу безопасности.

“И она (граница — ред.) должен быть надежно прикрыт. Любые попытки его нарушения необходимо быстро и эффективно пресекать всеми силами и средствами, которые являются в нашем распоряжении, в том числе мобильными подразделениями и спецназом”, — сказал он.

Добавим

Президент России владимир путин подписал распоряжение, согласно которым участники войны в Украине могут бесплатно получить в собственность земли в Московской области, а также в аннексированном Крыму и в Севастополе.

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