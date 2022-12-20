путін просить спецслужби знайти “зрадників і шпигунів” — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент Росії володимир путін розпорядився посилити кордони Росії і доручив спецслужбам посилити контроль над суспільством і викорінювати “зрадників, шпигунів і диверсантів”.
Про це повідомляють інформаційні агентства країни, передає УНН.
Деталі
Виступаючи з нагоди Дня спецслужб, який широко відзначається в Росії, путін у понеділок доручив своїм силовикам охороняти кордони, посилювати контроль суспільства та максимально “використовувати оперативний, технічний і кадровий потенціал” для запобігання ризикам, що надходять з-за кордону та зсередини.
Цитата
“Від органів контррозвідки, в тому числі військової розвідки, зараз потрібна максимальна зібраність, концентрація сил. Необхідно жорстко присікати дії іноземних спецслужб, оперативно виявляти зрадників, шпигунів і диверсантів”, — цитує диктатора державне інформаційне агентство.
Інше росЗМІ пише, що путін заявив про посилення роботи через прикордонні служби та Федеральну службу безпеки.
“І він (кордон — ред.) має бути надійно прикритий. Будь-які спроби його порушення необхідно швидко та ефективно присікати всіма силами та засобами, які є в нашому розпорядженні, у тому числі мобільними підрозділами та спецназом”, — сказав він.
Додамо
Президент Росії володимир путін підписав розпорядження, згідно з яким учасники війни в Україні можуть безкоштовно отримати у власність землі в Московській області, а також в анексованому Криму та Севастополі.