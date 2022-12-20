путін доручив виділити учасникам війни землі у Підмосков'ї та Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент Росії володимир путін підписав розпорядження, згідно з яким учасники війни в Україні можуть безкоштовно отримати у власність землі в Московській області, а також в анексованому Криму та Севастополі, пише УНН.
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Виділити ділянки з державної чи муніципальної власності для цих цілей президент доручив місцевим органам влади. Вони мають ухвалити відповідні законодавчі акти.
Передбачається, що землі виділятимуть військовим, які здобули державні нагороди за бойові дії в Україні, а також сім'ям загиблих під час війни.
Земельні ділянки в анексованому Криму російська влада стала масово "передавати" військовим з 2015 року. Тоді колишній проросійський губернатор Севастополя підписав секретне розпорядження 195РП про передачу у власність Міноборони землі та майна, що належали при СРСР Чорноморському флоту, пише TheInsider. Безліч ділянок, на яких десятиліттями законно жили люди, опинилися у розпорядженні російських військових.
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