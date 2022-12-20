путин поручил выделить участникам войны земли в Подмосковье и Крыму

Детали

Выделить участки из государственной или муниципальной собственности для этих целей президент поручил местным органам власти. Они должны принять соответствующие законодательные акты.

Предполагается, что земли будут выделять военным, получившим государственные награды за боевые действия в Украине, а также семьям погибших во время войны.

Земельные участки в аннексированном Крыму российские власти стали массово "передавать" военным с 2015 года. Тогда бывший пророссийский губернатор Севастополя подписал секретное распоряжение 195РП о передаче в собственность Минобороны земли и имущества, принадлежавших при СССР Черноморскому флоту, пишет The Insider. Множество участков, на которых десятилетиями законно жили люди, оказались в распоряжении русских военных.

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