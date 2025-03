"путин проиграет": новогодние предсказания Джонсона

Цитата

"Вот мои новогодние предсказания! Инфляция продолжит снижаться. Китай оправится от омикрона. путин проиграет в Украине. И в целом 2023 год будет значительно лучше 2022 года. Смелее мечтайте. С Новым годом!" – написал Джонсон в Twitter.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Новым Годом и назвали его “годом нашей победы”.

Here are my New Year predictions! Inflation will continue to turn down. China will recover from omicron. Putin will lose in Ukraine. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2022