Путин о возвращении контроля Украины над границей: это будет вторая Сребреница

По словам российского президента, массовое убийство граждан в Донбассе могут якобы могут спровоцировать отсутствие закона об амнистии и возвращения границы с Россией под контроль Украины.

“До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками... Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет”, — сообщил Путин.

Президент РФ также добавил, что: “Мы же видели, как Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно,кто там сильнее и кто будет руководить ими, когда они туда войдут”.

Отметим, что 11 июля 1995 года сербские войска казнили в городе Сребреница восемь тысяч плененных боснийских мужчин в возрасте от 13 до 77 лет.

Добавим, после встречи лидеров “нормандской четверки” президент России Владимир Путин заявил о “потепление” отношений с Украиной. Об этом он заявил во время финальной пресс конференции по итогам встречи в “нормандском формате”.