Путін про повернення контролю України над кордоном: це буде друга Сребрениця
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що на Донбасі може повторитися трагедія в Сребрениці, де в 1995 році боснійські серби розстріляли понад 8 тисяч мусульман, зазначає УНН з посиланням на його виступ під час засідання Ради з прав людини при президенті РФ, а також на журналіста кремлівського пулу Дмитра Смірнова, який цитує його.
За словами російського президента, масове вбивство громадян на Донбасі можуть нібито можуть спровокувати відсутність закону про амністію і повернення кордону з Росією під контроль України.
“До сих пір не прийнятий закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не діє. І українська сторона весь час ставить питання: дайте нам можливість закрити кордон військами... Але я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде”, — повідомив Путін.
Президент РФ також додав, що: “Ми ж бачили, як Зеленський вів дискусію з націоналістами. Незрозуміло, хто там сильніше і хто буде керувати ними, коли вони туди увійдуть”.
Наголосимо, що 11 липня 1995 року сербська війська стратили в місті Сребрениця вісім тисяч полонених боснійських чоловіків у віці від 13 до 77 років.
Додамо, після зустрічі лідерів “нормандської четвірки” президент Росії Володимир Путін заявив про “потепління” відносин з Україною. Про це він заявив під час фінальної пресконференції за підсумками зустрічі в “нормандському форматі”.