Путін про повернення контролю України над кордоном: це буде друга Сребрениця

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що на Донбасі може повторитися трагедія в Сребрениці, де в 1995 році боснійські серби розстріляли понад 8 тисяч мусульман, зазначає УНН з посиланням на його виступ під час засідання Ради з прав людини при президенті РФ, а також на журналіста кремлівського пулу Дмитра Смірнова, який цитує його.